A Piacenza ' Pipeline & Gas Expo'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Fervono i preparativi per la seconda edizione del Pipeline & Gas Expo (Pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del mid-stream e delle reti distributive dell"Oil & Gas", ma anche di quelle idriche, in programma dall'8 al 10 giugno 2022 negli spazi del Piacenza Expo. La tre giorni, che ad oggi conta oltre 120 espositori già confermati, un numero destinato a crescere, grazie anche alle adesioni provenienti dall'estero, si svolgerà in contemporanea con la prima edizione dell'Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana rivolta al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno. Ad organizzare entrambi gli eventi, la Mediapoint & Exhibitions di Genova.

