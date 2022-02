VIDEO Curling | gioia e commozione per Constantini e Mosaner dopo la vittoria!

(Di martedì 8 febbraio 2022) Stefaniae Amoshanno regalato all’Italia dello sport un momento speciale, uno di quelli che rimarrà per sempre scolpito nella memoria degli appassionati. L’impresa è stata di livello titanico, sia per le modalità con cui è arrivata, frutto di un percorso netto di 11 vittorie su 11 partite, sia perchè è il primissimo successo della storia dell’Italia nella disciplina. Riviviamo insieme quei momenti speciali con le immagini di Stefania Constatini e Amosin un misto dimentre festeggiano il risultato con lo staff, celebrati dal resto del team azzurro. Foto: LaPresse

Grande festa a casa di Stefania Constantini per la medaglia d'oro dell'Italia del. E poi tutti ad aspettare l'inno di Mameli.di Luca De MichielL'Italia ha conquistato la sua prima storica medaglia olimpica nel, una delle poche discipline che non aveva mai visto un azzurro sul podio dei Giochi invernali. Il merito è tutto di Sefania Constantini e Amos Mosaner, che hanno trionfato nella finale del ...Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno regalato all'Italia dello sport un momento speciale, uno di quelli che rimarrà per sempre scolpito nella memoria degli appassionati. L'impresa è stata di live ...L’emozione del presidente del Coni, Malagò: “Un oro che passa alla storia”. “E’ un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs. Impresa storica quella di Constantini e Mosaner, arrivati in finale ...