Tre pazienti paralizzati ora riescono a camminare e nuotare grazie a degli elettrodi nella colonna vertebrale

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lo straordinario risultato è stato ottenuto dai neurochirurghi Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch: i trepossono stare in piedi,utilizzando un tablet. Fra questi c’è anche un italiano....

Advertising

TgLa7 : Tre persone tornano a camminare grazie agli elettrodi. Tecnologia e scienza medica hanno dato speranze alla realiz… - Digital_Day : Un risultato scientifico incredibile e che porta speranza a tutte le vittime di questi terribili traumi - lucio22673283 : Tre paralizzati tornano a camminare grazie agli elettrodi - Carlotta_G_ : RT @RSInews: Elettrodi per tornare a muoversi - Sensazionale dispositivo ideato al Politecnico di Losanna: un impianto nel midollo spinale… - partenopeoswiss : RT @RSInews: Elettrodi per tornare a muoversi - Sensazionale dispositivo ideato al Politecnico di Losanna: un impianto nel midollo spinale… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre pazienti

Corriere del Mezzogiorno

ricoverati in area medica sono 363 (+ 2 ) e 28.430 sono i casi di isolamento domiciliare ... Dei 10 decessi: due donne 82 e 94 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari;...Gli studiosi hanno analizzato i dati di 214, che sono stati seguiti per quasi 16 mesi. ... i ricercatori hanno scoperto che la risposta immunitaria raggiunge un picco dopo circamesi dall'...quindi tre livelli con cui dovrebbero dialogare i pazienti e gli stessi medici di famiglia», avverte Maurizio Sacconi. Che invece sottolinea l’esigenza che ci sia più semplicità con solo due livelli ...In Campania cala la curva dei contagi, e a Napoli nei reparti di Rianimazione due pazienti su tre sono «no vax», ma restano alte le restrizioni. Perché a differenza delle disposizioni nazionali ...