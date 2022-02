Stop a mascherine all'aperto da venerdì, ma necessarie in caso di assembramenti. Obbligo al chiuso (Di martedì 8 febbraio 2022) Via le mascherine all’aperto dall’11 febbraio ma sempre in tasca in caso di assembramenti, stadi pieni al 75% da marzo, discoteche che si preparano a riaprire, mentre la curva dell’epidemia continua... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 febbraio 2022) Via leall’dall’11 febbraio ma sempre in tasca indi, stadi pieni al 75% da marzo, discoteche che si preparano a riaprire, mentre la curva dell’epidemia continua...

Advertising

GiovaQuez : Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente prev… - Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' - infoitinterno : Stop alle mascherine all'aperto dall'11 febbraio - SISAsindacato : Stop mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e indossarle in caso di assembramento. Al chiuso resta l… -