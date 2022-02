SSP | test di Portimao finiti per Bayliss | in arrivo Nicholas Spinelli - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SSP test

Motosprint.it

Portimao, novità per Ducati: cambiano serbatoio e forcellone sulla Panigale V4RPortimao,: violento highside per Oli Bayliss,a rischio(Motosprint.it) Dritto in Portogallo per i primi test con la Ducati Panigale V2, senza neanche fare scalo in Italia, dove si stabilirà insieme al papà. Ora non resta che scendere in pista martedì e ...Getta la spunga Oliver Bayliss, dopo solo poche ora dall'inizio dei test Supersport di Portimao. L'australiano è caduto violentemente stamani, riportando - a quanto pare, attendiamo aggiornamenti ...