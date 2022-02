Sabrina Ferilli racconta la verità sulla presunta lite con Amadeus | “Chi era il pezzo di M?”

Leggi su biccy

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si è tanto parlato di presunte tensioni tra, però il conduttore nell’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo ha smentito categoricamente tutti questi rumor. In molti però si continuano a chiedere a chi fosse rivolta la frase chenazionale ha detto nel backstage del Teatro Ariston: “Questo fa ildi me**a“. L’attrice ha provato a risolvere questo mistero in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli nel programma di Radio Capital, Le Mattine. “La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Sono delle ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato…ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto! Chissà a chi stavo dicendo, a te ...