Piu? sicurezza nei cantieri e sulle strade con il PNRR: 2 novita? assolute nel controllo della mobilita? pubblica per la sicurezza dei cittadini (Di martedì 8 febbraio 2022) Al via due inedite applicazioni del sistema di controllo tecnologico a distanza per ottimizzare gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PNRR. Lo annuncia Paolo Persi del Marmo, CEO di NTSG, azienda italiana che detiene la licenza di brevetto di un sistema di monitoraggio in fibra ottica in grado di rilevare e misurare le deformazioni 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida. La prima applicazione nel cantiere di Metropolitane Milanesi sotto l’autostrada A4 a Cinisello Balsamo; il secondo con Autostrade per l’Italia per il controllo dinamico del peso dei veicoli in transito e riconoscimento automatico della targa del mezzo. La tecnologia OF, inoltre, è in linea con le nuove direttive sui consumi energetici riducendo ... Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022) Al via due inedite applicazioni del sistema ditecnologico a distanza per ottimizzare gli interventi di messa inprevisti dal. Lo annuncia Paolo Persi del Marmo, CEO di NTSG, azienda italiana che detiene la licenza di brevetto di un sistema di monitoraggio in fibra ottica in grado di rilevare e misurare le deformazioni 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida. La prima applicazione nel cantiere di Metropolitane Milanesi sotto l’autostrada A4 a Cinisello Balsamo; il secondo con Autoper l’Italia per ildinamico del peso dei veicoli in transito e riconoscimento automaticotarga del mezzo. La tecnologia OF, inoltre, è in linea con le nuove direttive sui consumi energetici riducendo ...

