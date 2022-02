Osimhen | «Mi criticano perché sui social eccedo | ma ho 23 anni | cerco leggerezza»

(Di martedì 8 febbraio 2022) Victorè stato criticato più volte per le sue intemperanze. Sia in campo che sui. Nell’intervista rilasciata a Repubblica affronta anche questo tema. Ammette di non riuscire a lasciar correre, di attaccarsi ad ogni commento, anche su Twitter, ma difende anche il suo essere un ragazzo di 23, il suo diritto alla. «Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lo scudetto devo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. Il calcio di Serie A lo trovo competitivo, ogni domenica c’è una squadra che può sbatterti fuori. Misono permaloso,non lascio correre, né un’occasione né un commento, ...

