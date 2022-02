Lozano: due strade per il recupero, ecco le soluzioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Il rientro in campo di Hirving Lozano è ancora lontano. Il giocatore è ancora alle prese con un infortunio alla spalla. Mercoledì torna in Italia. Al momento la strada scelta è quella di non intervenire chirurgicamente, anche se non è escluso che si possa andare anche in sala operatoria. Lozano si è infortunato con il Messico, un problema serio alla spalla che si cerca di ovviare con una terapia conservativa. Ma per il futuro non è escluso l’intervento chirurgico. Nel recente passato anche Mertens e Osimhens i sono dovuti sottoporre ad operazione per guarire completamente dal fastidio alla spalla. Lozano rientra domani in Italia, sarà di nuovo visitato per fare il punto della situazione. Qualora ci dovessero essere dei riscontri positivi allora il messicano potrebbe recuperare in 20 giorni. Diversi i tempi qualora ... Leggi su napolipiu (Di martedì 8 febbraio 2022) Il rientro in campo di Hirvingè ancora lontano. Il giocatore è ancora alle prese con un infortunio alla spalla. Mercoledì torna in Italia. Al momento la strada scelta è quella di non intervenire chirurgicamente, anche se non è escluso che si possa andare anche in sala operatoria.si è infortunato con il Messico, un problema serio alla spalla che si cerca di ovviare con una terapia conservativa. Ma per il futuro non è escluso l’intervento chirurgico. Nel recente passato anche Mertens e Osimhens i sono dovuti sottoporre ad operazione per guarire completamente dal fastidio alla spalla.rientra domani in Italia, sarà di nuovo visitato per fare il punto della situazione. Qualora ci dovessero essere dei riscontri positivi allora il messicano potrebbe recuperare in 20 giorni. Diversi i tempi qualora ...

