Inter-Milan | nessuno sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez | la conferma arriva da DAZN

(Di martedì 8 febbraio 2022)dinel postLe ultime ore, soprattutto sui social network, sono state animate da polemiche su un possibiledi, nel momento in cui quest’ultimo rientrava negli spogliatoi dopo l’espulsione al termine di. Già delle immagini e dai video che circolavano, era chiaro che non ci fosse stato alcun gesto del numero 10ista, ma oralaanche da, che ha trasmesso il match in esclusiva, attraverso il suo bordocampista Davide Bernardi. ...

Advertising

Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - AntoVitiello : #Maignan gioca il suo primo #derby di Milano e lo vince da leader, cancellando definitivamente il ricordo di chi lo… - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - GPeppe34N : RT @Toccoditacco10: Il Milan batte l'Inter e si ritrova ad uno sputo di distanza dai nerazzurri. - rebornofricky : @super_pio @it_inter Esatto, vogliono favorire il Milan, si è visto contro lo Spezia e il Napoli o contro di voi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Ma avrebbero fatto lo stesso, va detto, anche se l'avesse vinto il derby. Più concretezza ? La domenica postè trascorsa nella più totale tranquillità. La dirigenza era ad Appiano non ...Eppure l'contro ilsi era presentata nella veste migliore, dominando le fasce con Dumfries e Perisic mentre Brozovic dettava i tempi. Uno spettacolo il gioco offerto dai nerazzurri, però ...dopo l’espulsione rimediata dallo stesso rossonero nel finale di una stracittadina vinta in rimonta dal Milan. Per molti l’attaccante dell’Inter, uscito a venti minuti dalla fine, ha sputato dall’alto ...Ecco alcune dichiarazioni: “L’Inter ha buttato via il derby in un modo che proprio non mi aspettavo, soprattutto alla luce di come si era messo l’incontro. Mi ha sorpreso il calo di ritmo che la ...