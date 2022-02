Il covid arretra | diminuiscono ricoveri e terapie intensiva ma altri 415 decessi

Advertising

pantycat : RT @globalistIT: Situazione in miglioramento. Peccato solo che 300-400 morti al giorno siano considerati solo un rumore di sottofondo che q… - globalistIT : Situazione in miglioramento. Peccato solo che 300-400 morti al giorno siano considerati solo un rumore di sottofond… - maryilritorno : RT @maryilritorno: Ma se il #Covid_19 arretra perché devono #vaccinarsi ? #nogreenpassobbligatorio #NoGreenPass - maryilritorno : Ma se il #Covid_19 arretra perché devono #vaccinarsi ? #nogreenpassobbligatorio #NoGreenPass - casino90210 : RT @lametabasta: @_bubec Il covid arretra ma 1.5 mln DEVONO vaccinarsi... Poi uno pensa male -

Diminuiscono di 47 unità le terapie intensive , mentre si registrano 338 ricoveri in meno negli altri reparti. I guariti odierni sono 164.915. Come al solito i dati del martedì vanno letti ...Attualmente risultano 77 pazienti ricoverati : 47 in Area Medicaa Trecenta, 11 in Area Medicaa Adria, 6 in Terapia Intensivaa Trecenta, 13 in Malattie Infettive a Rovigo. Inoltre ...Sono i 101.864 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 999.095 tamponi eseguiti, contro i 41.247 contagi su 393.663 test del giorno precedente. Il tasso di positività si mantiene ...Il virus continua ad arretrare: per trovare una giornata migliore ... Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.285 (-177 rispetto a ieri, -7,2%), età media ...