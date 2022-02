Gf Vip 6, ecco gli ascolti della quarantesima puntata (Di martedì 8 febbraio 2022) Continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche la quarantesima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, è riuscita a ottenere un riscontro decisamente positivo. A testimoniarlo sono i dati d’ascolto riportati dai colleghi di DavideMaggio.it. Nella serata di ieri, lunedì 7 febbraio 2022, su Rai 1 la prima puntata di Màkari 2 ha conquistato 5.418.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.269.000 spettatori con uno share del 21.5%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 718.000 spettatori (3.2%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 987.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai 3 la nuova stagione di Presadiretta debutta con 1.145.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) Continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche la, andata in onda ieri sera su Canale 5, è riuscita a ottenere un riscontro decisamente positivo. A testimoniarlo sono i dati d’ascolto riportati dai colleghi di DavideMaggio.it. Nella serata di ieri, lunedì 7 febbraio 2022, su Rai 1 la primadi Màkari 2 ha conquistato 5.418.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.269.000 spettatori con uno share del 21.5%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 718.000 spettatori (3.2%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 987.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai 3 la nuova stagione di Presadiretta debutta con 1.145.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un ...

