GF Vip 6 | Alex Belli torna nella Casa più spiata d’Italia

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'avventura di all'interno della del Grande Fratello Vip 6 ricomincia. Non è uno scherzo e la notizia è stata data ufficialmente da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 7 febbraio 2022. Grande Fratello Vip, tregua tra e la moglie Delia? L'ex attore di Centovetrine quindi sarà ancora una volta protagonista del reality, non come concorrente, ma come una sorta di ospite. Si parla di una permanenza di due settimane, in cui avrà modo di fare ritorno nel mondo spiatissimo del Grande Fratello, dove ritroverà sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge e provare a risolvere i problemi con entrambe. puntata live il conduttore ...

Gftorna nella casa Ma se il pubblico sembra essersi appassionato a questa ingarbugliata storia in studio non prendono bene la notizia: troviamo una Adriana Volpe che da le spalle al ...È Delia Duran la prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello. Gli spettatori del reality show di Canale 5, giunto alla 40esima puntata (sì, avete capito bene:... Ma non solo: ad...Non vogliono rinunciare alla soap opera Alex-Delia-Soleil gli autori del Gf Vip. Il triangolo amoroso che ha tenuto incollati milioni di telespettatori alla tv torna protagonista nel reality di ...Adriana Volpe proprio ieri sera è tornata in onda come opinionista del Grande Fratello Vip con un nuovo look da sogno ... cosa succederà nelle prossime settimane visto l’ingresso di Alex Belli per ...