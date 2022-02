“È la più antisportiva al mondo…”: Sarri scatenato prima di Milan-Lazio (Di martedì 8 febbraio 2022) Sarri non ci sta e si sfoga nel corso della sua intervista ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’: le parole del tecnico prima di Milan-Lazio L’ultima volta che ha varcato le porte di San Siro, è tornato a casa con una squalifica sul groppone. Adesso, Maurizio Sarri è pronto a tornare nella tana del Milan, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 8 febbraio 2022)non ci sta e si sfoga nel corso della sua intervista ai microfoni di ‘Style Channel’: le parole del tecnicodiL’ultima volta che ha varcato le porte di San Siro, è tornato a casa con una squalifica sul groppone. Adesso, Maurizioè pronto a tornare nella tana del, Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sarri: "La Coppa Italia è antisportiva" Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , condisce di pepe la vigilia dell'incontro di Coppa Italia con il Milan : "Questa è una delle competizioni più antisportive al mondo, è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio". E ancora: "...

