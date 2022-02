(Di martedì 8 febbraio 2022) L’11 febbraio termina la proroga decisa dal governo per la chiusura dei locali da ballo e, se non ci saranno ulteriori decisioni, le attività potranno riaprire. Sarà obbligatorio il Super Green pass per accedere e la mascherina trannesi balla. La capienza sarà limitata, mentre è probabile che in zona rossa non si potrà riaprire

Advertising

stebellentani : Comunque che a cinque giorni dall’ipotizzata data di riapertura delle discoteche, i gestori non abbiano ancora cert… - SkyTG24 : Discoteche verso la riapertura: ecco da quando e quali regole sono previste - infoitinterno : Covid, verso l’allentamento delle misure: da venerdì stop alle mascherine e discoteche aperte - peggyone78 : RT @stebellentani: Comunque che a cinque giorni dall’ipotizzata data di riapertura delle discoteche, i gestori non abbiano ancora certezze… - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche verso

L'11 febbraio termina la proroga decisa dal governo per la chiusura dei locali da ballo e, se non ci saranno ulteriori decisioni, le attività potranno riaprire. Sarà obbligatorio il Super Green pass ...Il ministero della Salute si appresta a revocarlo. La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza, seppure con cautela, e aumentare la capienza die stadi, con i contagi diminuiti del 30 per cento in una settimana. In vigore da ieri le nuove norme per le scuole con oltre 600 mila studenti in dad tornati in presenza. Alle superiori ...Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, auspica la fine delle restrizioni in sintonia con il collega di Rimini: "L’allarmismo è dannoso" ...Come ha spiegato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa, il governo sta disegnando la road map delle riaperture che porterà la Penisola «verso un tempo nuovo». Un percorso ...