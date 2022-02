Ddl Concorrenza, Cna: “Artigiani e piccole pagano gli effetti perversi della concorrenza” (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Artigiani e piccole imprese vivono di concorrenza e contribuiscono ad assicurare la concorrenzialità del mercato assicurando un’offerta plurale a vantaggio dei consumatori. E’ quanto ha evidenziato il responsabile della divisione sviluppo economico della CNA, Claudio Giovine, nell’audizione davanti alla Commissione Industria del Senato sul Ddl concorrenza, sottolineando che Artigiani e piccole imprese guardano con favore a interventi per promuovere un mercato maggiormente concorrenziale”. In linea generale CNA apprezza il provvedimento ma lamenta che la legge annuale sulla concorrenza è stata approvata soltanto nel 2009 e nel 2017 e l’assenza di molti temi di particolare ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA –imprese vivono die contribuiscono ad assicurare la concorrenzialità del mercato assicurando un’offerta plurale a vantaggio dei consumatori. E’ quanto ha evidenziato il responsabiledivisione sviluppo economicoCNA, Claudio Giovine, nell’audizione davanti alla Commissione Industria del Senato sul Ddl, sottolineando cheimprese guardano con favore a interventi per promuovere un mercato maggiormente concorrenziale”. In linea generale CNA apprezza il provvedimento ma lamenta che la legge annuale sullaè stata approvata soltanto nel 2009 e nel 2017 e l’assenza di molti temi di particolare ...

