Dall’11 febbraio non ci sarà più l’obbligo di portare la mascherina all’aperto (Di martedì 8 febbraio 2022) Stop alle mascherine all’aperto in Italia Dall’11 febbraio, a prescindere dal colore della Regione. È la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza, che oggi firmerà l’ordinanza per togliere la restrizione. Nello stesso giorno – venerdì 11 – si riapriranno le discoteche, con tutte le limitazioni del caso (se al chiuso c’è l’obbligo di mascherina e capienza ridotta al 50%, se all’aperto si riduce al 75%). La mascherina non scompare. Rimane l’obbligo di indossarla in determinate situazioni: concerti, cinema, musica dal vivo e gare sportive prevedono la Ffp2 sia al chiuso che all’aperto e lo stesso vale per i mezzi di trasporto, sia di lunga percorrenza sia di ambito locale. La scelta dimostra la volontà del governo di seguire ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) Stop alle mascherinein Italia, a prescindere dal colore della Regione. È la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza, che oggi firmerà l’ordinanza per togliere la restrizione. Nello stesso giorno – venerdì 11 – si riapriranno le discoteche, con tutte le limitazioni del caso (se al chiuso c’èdie capienza ridotta al 50%, sesi riduce al 75%). Lanon scompare. Rimanedi indossarla in determinate situazioni: concerti, cinema, musica dal vivo e gare sportive prevedono la Ffp2 sia al chiuso chee lo stesso vale per i mezzi di trasporto, sia di lunga percorrenza sia di ambito locale. La scelta dimostra la volontà del governo di seguire ...

