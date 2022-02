Covid oggi Svizzera, 26.761 contagi e 25 morti. Picco variante Omicron (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, in Svizzera sono stati registrati 26.761 nuovi contagi, 25 decessi e 190 ricoveri per il Covid-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), precisando sul suo sito che la grande quantità di test dichiarati e l’elevata percentuale di test positivi fanno presumere un maggior numero di casi non rilevati. Pertanto i dati sul numero di casi rispecchiano soltanto limitatamente l’andamento delle infezioni. Il bollettino di martedì scorso registrava 32.741 casi (5.980 in più), 24 decessi e 167 ricoveri. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 72.021 test, con un tasso di positività del 37,2%, contro il 36,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,92. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, insono stati registrati 26.761 nuovi, 25 decessi e 190 ricoveri per il-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), precisando sul suo sito che la grande quantità di test dichiarati e l’elevata percentuale di test positivi fanno presumere un maggior numero di casi non rilevati. Pertanto i dati sul numero di casi rispecchiano soltanto limitatamente l’andamento delle infezioni. Il bollettino di martedì scorso registrava 32.741 casi (5.980 in più), 24 decessi e 167 ricoveri. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 72.021 test, con un tasso di positività del 37,2%, contro il 36,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,92. La ...

