Concerti di Steve Hackett | date del tour mondiale in Italia 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) In programma cinque imperdibili live nel mese di luglio e agosto a partire da quello di Firenze. Ecco dove poter acquistare i biglietti Arriva finalmente inildi, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited. Uno spettacolo mozzafiato cheè entusiasta di portare anche in, per cinque imperdibilia luglio. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), ilfece tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro paese: 25 luglio Firenze (Piazza Santissima Annunziata); 26 luglio Udine ...

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&, Genesis ,Hackett La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Con laRogers Band e con la collaborazione di artisti come Gaetano Curreri è riuscito, passo ... Ha realizzato i suoi sogni e ci tiene che ognuno di noi ci riesca e lo ribadisce ai suoi, ...Arriva finalmente in Italia il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis ... per cinque imperdibili concerti a luglio 2022. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme ...“Seconds out + more”, il tour lanciato da Steve Hackett nel 2020 basato sul (quasi) omonimo album dal vivo pubblicato dai Genesis nel 1977 (il doppio “Seconds Out”, registrato nel corso del tour in ...