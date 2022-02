Barù: “A Noemi gli devono tagliare le corde vocali” (Di martedì 8 febbraio 2022) Una settimana fa abbiamo ascoltato per la prima volta le canzoni al Festival di Sanremo 2022 e, a distanza di pochi giorni, le canzoni della kermesse sono entrate anche nella casa del Gf Vip. “Dopo quelle canzoni di Sanremo, che mi volevo sparare una fucilata nei co****ni oggi. Mamma mia!“, ha commentato Barù che ha bocciato i brani del Festival tra cui quello di Noemi. Ma la dichiarazione che ha spiazzato tutti è stata la seguente: “A Noemi gli devono tagliare le corde vocali”. Un commento che ha lasciato Jessica Selassié interdetta “Non puoi dire queste cose”, gli fa notare la concorrente. Il video che riprende l’intera scena è arrivato anche a Noemi che ha replicato “Non si può piacere a tutti… però perchè tutta questa violenza?, ha ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) Una settimana fa abbiamo ascoltato per la prima volta le canzoni al Festival di Sanremo 2022 e, a distanza di pochi giorni, le canzoni della kermesse sono entrate anche nella casa del Gf Vip. “Dopo quelle canzoni di Sanremo, che mi volevo sparare una fucilata nei co****ni oggi. Mamma mia!“, ha commentatoche ha bocciato i brani del Festival tra cui quello di. Ma la dichiarazione che ha spiazzato tutti è stata la seguente: “Aglile”. Un commento che ha lasciato Jessica Selassié interdetta “Non puoi dire queste cose”, gli fa notare la concorrente. Il video che riprende l’intera scena è arrivato anche ache ha replicato “Non si può piacere a tutti… però perchè tutta questa violenza?, ha ...

