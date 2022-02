Uomini e Donne: Federica Aversano lancia una frecciatina a Matteo? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo le tante richieste sui social, a Uomini e Donne è tornato un volto noto ai telespettatori. Si tratta di Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni. Dopo mesi dalla fine della breve storia con la gieffina, il ragazzo è tornato al dating-show, questa volta nei panni del tronista. Il trono di Matteo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo le tante richieste sui social, aè tornato un volto noto ai telespettatori. Si tratta diRanieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni. Dopo mesi dalla fine della breve storia con la gieffina, il ragazzo è tornato al dating-show, questa volta nei panni del tronista. Il trono diL'articolo

Advertising

chetempochefa : 'Non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, la chiesa, i vescovi, gli impiegati accanto a me, uomini e donne brav… - Mov5Stelle : Il divario salariale tra uomini e donne è una ferita aperta del nostro Paese. Come MoVimento 5 Stelle ci siamo batt… - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Macerata. Le hanno chiesto di accompagnarli (3 uomini) a prendere il vino a c… - da_cake : RT @Giul_Granato: 1 miliardo di euro regalato alla Guardia Costiera Libica in 5 anni. Per respingere: 82 mila uomini e donne riportati dal… - MondoTV241 : Uomini e Donne, Federica Aversano risponde ai commenti 'Dare del co***one non è un'offesa se chi la fa non ha inten… -