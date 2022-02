Speed skating, Pechino 2022: Ireen Wüst batte Miho Takagi sui 1500. Sesta Francesca Lollobrigida (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella mattinata italiana di oggi, lunedì 7 febbraio, lo Speed skating ha visto proseguire il programma ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: il terzo titolo ad essere assegnato è stato quello dei 1500 metri femminili, che in casa Italia ha visto Francesca Lollobrigida chiudere al sesto posto nel giorno del suo 31° compleanno. Al National Speed skating Oval a scrivere la storia è stata la neerlandese Ireen Wüst, vittoriosa in 1:53.280, crono che vale il record olimpico (p. pr. Jorien ter Mors in 1:53.51 a Sochi 2014), la quale diviene così la prima atleta a vincere l’oro in ben cinque diverse Olimpiadi. Vinto il duello con la nipponica Miho Takagi, all’argento ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella mattinata italiana di oggi, lunedì 7 febbraio, loha visto proseguire il programma ai Giochi Olimpici Invernali di: il terzo titolo ad essere assegnato è stato quello deimetri femminili, che in casa Italia ha vistochiudere al sesto posto nel giorno del suo 31° compleanno. Al NationalOval a scrivere la storia è stata la neerlandese, vittoriosa in 1:53.280, crono che vale il record olimpico (p. pr. Jorien ter Mors in 1:53.51 a Sochi 2014), la quale diviene così la prima atleta a vincere l’oro in ben cinque diverse Olimpiadi. Vinto il duello con la nipponica, all’argento ...

