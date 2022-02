Skyclimbers Alpha: iscrizioni aperte per Stadia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Skyclimbers, un gioco nato da un kickstarter entrato a far parte del programma Stadia Makers e sviluppato da Paratope si sta preparando al lancio. Lo sviluppo è ancora in corso, ma l’uscita della versione Alpha è fissata per il 22 Marzo 2022 e le registrazioni per far parte dei tester è disponibile anche per Stadia, come confermato tramite un tweet. Per registrarsi e cercare di essere fra i fortunati che potranno provare la versione Alpha del gioco dovrete cliccare su QUESTO LINK, di seguito invece trovare tutte le informazioni necessarie. NOTA: le chiavi alfa sono limitate, solo per giveaway e creatori di contenuti. NOTA: le chiavi non sono permanenti e scadranno prima del rilascio del gioco, inoltre non ti viene garantita una chiave inserendo la tua e-mail, poiché i giocatori verranno ... Leggi su g-stadia (Di lunedì 7 febbraio 2022), un gioco nato da un kickstarter entrato a far parte del programmaMakers e sviluppato da Paratope si sta preparando al lancio. Lo sviluppo è ancora in corso, ma l’uscita della versioneè fissata per il 22 Marzo 2022 e le registrazioni per far parte dei tester è disponibile anche per, come confermato tramite un tweet. Per registrarsi e cercare di essere fra i fortunati che potranno provare la versionedel gioco dovrete cliccare su QUESTO LINK, di seguito invece trovare tutte le informazioni necessarie. NOTA: le chiavi alfa sono limitate, solo per giveaway e creatori di contenuti. NOTA: le chiavi non sono permanenti e scadranno prima del rilascio del gioco, inoltre non ti viene garantita una chiave inserendo la tua e-mail, poiché i giocatori verranno ...

