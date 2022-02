Sci di fondo oggi | Sprint Pechino 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di martedì 8 febbraio 2022) Proseguirà, martedì 8 febbraio, ildedicato allo sci dialle Olimpiadi Invernali di: alle ore 09.00 italiane si disputeranno le qualificazioni dellain tecnica libera, prima femminili e poi, dalle ore 09.45 italiane, maschili. Inper l’Italia tra le donne Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin e Lucia Scardoni, e tra gli uomini Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino e Maicol Rastelli. I migliori trenta si qualificheranno per i quarti di finale, che scatteranno alle ore 11.30 italiane per le donne ed alle ore 11.55 italiane per gli uomini. Lein tecnica libera, femminile e maschile, dello sci dialle Olimpiadi Invernali di...

IL GIORNO DI FEDERICO PELLEGRINO - Quattro anni fa la sprint didisi disputò a tecnica classica, stavolta è a tecnica libera: Federico Pellegrino aspetta questo giorno da quasi un decennio.Martedì 8 febbraio il programma olimpico di Pechino 2022 dellodipropone la disputa della sprint a tecnica libera. Per il Fvg saranno due gli atleti in gara: nella prova maschile, esordio assoluto a Cinque Cerchi per il sappadino Davide Graz . Classe ...Proseguirà domani oggi, martedì 8 febbraio, il programma dedicato allo sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 09.00 italiane si disputeranno le qualificazioni della sprint in ...sci di fondo, biathlon e speed skating. Il clou della giornata è la finale Italia-Norvegia con Amos Mosaner e Stefania Constantini, la coppia italiana che sta facendo sognare l’intero Paese. Alle ...