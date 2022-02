Sci alpino, risultato e classifica discesa Pechino 2022: oro Feuz, 6° Dominik Paris (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il rinvio di ieri, è stata disputata oggi, lunedì 7 febbraio, la prima gara dello sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la discesa maschile ha visto il sesto posto di Dominik Paris ed il 15° di Matteo Marsaglia. Uscito Christof Innerhofer. Oro allo svizzero Beat Feuz, argento al francese Johan Clarey, bronzo all’austriaco Matthias Mayer. ORDINE D’ARRIVO discesa MASCHILE OLIMPIADI 1 13 511383 Feuz Beat 1987 SUI 1:42.69 0.00 2 19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:42.79 0.10 3.07 1.22 3 9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:42.85 0.16 4.90 1.95 4 12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:42.92 0.23 7.04 2.80 5 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.20 0.51 15.58 6.216 15 291459 Paris ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il rinvio di ieri, è stata disputata oggi, lunedì 7 febbraio, la prima gara dello scimaschile alle Olimpiadi Invernali di: lamaschile ha visto il sesto posto died il 15° di Matteo Marsaglia. Uscito Christof Innerhofer. Oro allo svizzero Beat, argento al francese Johan Clarey, bronzo all’austriaco Matthias Mayer. ORDINE D’ARRIVOMASCHILE OLIMPIADI 1 13 511383Beat 1987 SUI 1:42.69 0.00 2 19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:42.79 0.10 3.07 1.22 3 9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:42.85 0.16 4.90 1.95 4 12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:42.92 0.23 7.04 2.80 5 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.20 0.51 15.58 6.216 15 291459...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - sportface2016 : Le dichiarazioni di Federica #Brignone, argento in gigante - #OlympicGames #Beijing2022WinterOlympics - BrianAria8 : @milanocortina26 @FedeBrignone Congratulazioni a Federica e all'Italia per il successo Silver Level in un evento di… - Tag43_ita : La sciatrice conquista il primo podio azzurro di sci alpino nella spedizione. Meglio di lei solo la svedese Sara He… -