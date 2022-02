Salernitana | Sabatini | «Lavoro di Coloantuono non facile | ma abbiamo fiducia»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Walter, ds della, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro lo Spezia Ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ha parlato prima di-Spezia. PAURA – «Moltissima anche se andrei volentieri in albergo per ascoltarla via radio. La tensione è quasi insopportabile, ma un filo deve esserci sempre altrimenti il calcio non è proponibile». SALVEZZA – «Dobbiamo avere coraggio, è la cosa più importante e penso che Colantuono sia stato molto bravo a lavorare con i nuovi. Gliportato 11 giocatori nuovi e per lui non è. Faremo del nostro meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

despite_qwame : RT @DiMarzio: Walter #Sabatini spiega il #calciomercato della @OfficialUSS1919 e il suo metodo - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Walter #Sabatini spiega il #calciomercato della @OfficialUSS1919 e il suo metodo - DiMarzio : Walter #Sabatini spiega il #calciomercato della @OfficialUSS1919 e il suo metodo - CalcioNews24 : #SalernitanaSpezia, le parole di #Sabatini nel pre partita ??? - AndreaInterNews : Ho appena visto la 'nuova' Salernitana di Sabatini. Se dico che è più credibile della panchina dell'Inter non penso… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Sabatini

Commenta per primo Walter, ds della, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con lo Spezia: 'Molto curioso di vedere la nuova, ma andrei volentieri in albergo a seguirla in radio perché ...CALCIOMERCATOmette a segno ben dodici colpi, l'elenco Lo Spezia di Thiago Motta può essere il modello da seguire, almeno per una certa zona della classifica di Serie A: poco ...SALERNITANA SPEZIA – Monday night per la Salernitana, che non vede l’ora di poter iniziare a racimolare punti per l’impresa-salvezza dopo il super mercato di Walter Sabatini. Allo stadio Arechi arriva ...Manca meno di un quarto d'ora al debutto della nuova Salernitana targata Iervolino-Sabatini. Colantuono rivoluziona 7/11 della formazione standard cambiando praticamente tutti i reparti ed in particol ...