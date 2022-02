Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come di consueto, anche a febbraio sono due le date da ricordare per i pagamenti del Reddito di cittadinanza: una a metà mese e una verso fine mese. Ricordiamo che chi non ha rinnovato a la Dsu Isee scaduta entro il 31 gennaio può perdere il diritto all’assegno e quindi potrà non vedersi accreditata la somma dovuta. Inoltre, chi non avrà almeno il green pass base, quello che si ottiene con tampone e dura 48 ore, dal 1° febbraio non avrà più l’accesso ai centri per l’impiego per partecipare ad attività e colloqui da svolgersi rigorosamente in presenza. Anche per il mese di febbraio sono due le date per il pagamento del Reddito di cittadinanza, una per chi riceve il sussidio per la prima volta, l’altra per i vecchi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come di consueto, anche asono due leda ricordare per ideldi: una a metà mese e una verso fine mese. Ricordiamo che chi non ha rinnovato a la Dsu Isee scaduta entro il 31 gennaio può perdere il diritto all’assegno e quindi potrà non vedersi accreditata la somma dovuta. Inoltre, chi non avrà almeno il green pass base, quello che si ottiene con tampone e dura 48 ore, dal 1°non avrà più l’accesso ai centri per l’impiego per partecipare ad attività e colloqui da svolgersi rigorosamente in presenza. Anche per il mese disono due leper il pagamento deldi, una per chi riceve il sussidio per la prima volta, l’altra per i vecchi ...

