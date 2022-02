“No alla discriminazione dei non vaccinati, si usino i tamponi”. Anche Miozzo (ex Cts) contro il governo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – “No alla discriminazione dei non vaccinati a scuola, si usino i tamponi“: Anche l’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo si scaglia contro il governo Draghi. Numero uno del Comitato tecnico-scientifico nel pieno della pandemia, Miozzo punta il dito contro il dl che di fatto manda in Dad soltanto gli studenti non vaccinati. Miozzo: “No alla discriminazione dei non vaccinait a scuola, meglio tamponi a tappeto” “La discriminazione in ambito scolastico non mi piace. Bisogna evitarla utilizzando un monitoraggio costante attraverso tamponi a tappeto“. E’ questa la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – “Nodei nona scuola, si“:l’ex coordinatore del Cts Agostinosi scagliailDraghi. Numero uno del Comitato tecnico-scientifico nel pieno della pandemia,punta il ditoil dl che di fatto manda in Dad soltanto gli studenti non: “Nodei non vaccinait a scuola, meglioa tappeto” “Lain ambito scolastico non mi piace. Bisogna evitarla utilizzando un monitoraggio costante attraversoa tappeto“. E’ questa la ...

Advertising

DSantanche : Se ho capito bene (e ho capito bene) le cose stanno così: pensionato non vaccinato non può ritirare pensione alla p… - Pontifex_it : Il culto a Dio, sincero e umile, porta non alla discriminazione, all’odio e alla violenza, ma al rispetto per la sa… - IlPrimatoN : 'Nella gestione del Covid a scuola governo ancora a carissimo amico' - Hawk_Girl90 : @LucianoCannito @lllll66099563 Ma ricordiamoci che è x il nostro bene ?? lo stesso bene x cui ci tirano dietro le si… - Efisio31251859 : RT @VincenzoViolano: @dottorbarbieri Cari “giornalisti” di @Libero_official, il riposizionamento non servirà a niente e a nessuno…noi ci ri… -