Milano, danni in stazione Centrale: il vento stacca parte del tetto, treni in ritardo (Di lunedì 7 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il forte vento che da questa mattina, lunedì 7 gennaio, sta imperversando su Milano e sull’hinterland non ha risparmiato nemmeno la stazione Centrale di Milano, il cui tetto è stato parzialmente scoperchiato. In particolare, ad essersi staccate sono state le coperture che rivestono il corpo Centrale della stazione e i pannelli sulla galleria di sinistra. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 7 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il forteche da questa mattina, lunedì 7 gennaio, sta imperversando sue sull’hinterland non ha risparmiato nemmeno ladi, il cuiè stato parzialmente scoperchiato. In particolare, ad essersite sono state le coperture che rivestono il corpodellae i pannelli sulla galleria di sinistra. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

TgLa7 : #Vento forte a Milano, si sono registrate raffiche fino a 110Kmh: feriti e danni a causa del vento fortissimo… - RaiNews : Sono circa un centinaio finora gli interventi dei vigili del fuoco chiamati a fronteggiare i danni causati dal fort… - RadioPerusia : Milano, allerta prociv per il vento forte. 2 feriti e danni in città Oltre al capoluogo le raffiche di vento hanno… - MCavicchini : RT @Paoleeno: Il vento forte a Milano ha provocato danni alle auto, il ferimento di alcune persone e disagi notevoli per i consumatori di b… - andreastoolbox : Vento forte oggi a Milano e in Lombardia: i danni. FOTO | Sky TG24 -