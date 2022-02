Maxi tamponamento in autostrada | almeno 2 vittime

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Due morti edieci feriti nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, in seguito a unavvenuto sull'Genova-Gravellona Toce. L'incidente si è verificato nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, nel comune di Mirabello Monferrato in direzione Liguria, poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato. Coinvolti nel sinistro stradale quattro camion e40 auto. Il trattole è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi del caso. Si segnalanoquattro chilometri di coda. Secondo le prime informazioni, i feriti per ora soccorsi sarebbero in codice verde. Un bilancio che potrebbe aumentare col passare delle ore. Sul posto è intervenuta la polizia ...