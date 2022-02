Manuel Bortuzzo | la confessione dell’ex gieffino | “Il sogno della mia vita…”

(Di lunedì 7 febbraio 2022)ha confessato quale sarebbe il suopiù grande. Ecco cosa ha dichiarato.è un ex campione di nuoto. Giovane promessa del nuoto, la sua carriera prometteva già grandi successi. Ma è stata interrotta bruscamente da un incidente che lo ha visto coinvolto. Si tratta di una sparatoria dopo un litigio tra due ragazzi chenon conosceva neanche. Purtroppo un proiettile lo colpì alla schiena compromettendo la mobilità delle sue gambe.– Foto presa dal profilo Instagram del nuotatorePer la stagione televisiva precedente è stato protagonista come opinionista di Italia Sì, quest’anno ha partecipato come concorrente a Il Grande Fratello Vip, che ha da poco abbandonato. Nella casa più ...

Programmi TVe la sua famiglia riunita a Verissimo, Silvia Toffanin[...] A Verissimo la famiglia disi riunisce per un'emozionante intervista a Sil [...] In queste ore ...Nel frattempo, mentre una principessa etiope è spensierata e felice, pronta a rendere fierodel suo percorso, l'altra sta vivendo una crisi apocalittica scatenata dalla vicinanza tra ...In seguito all'uscita di Manuel Bortuzzo, Lulù ha accusato il colpo. La ragazza spesso ha accusato i suoi compagni d'avventura di averla lasciata sola. Durante la rassegna del GFVip radio ...Come ormai è noto, Manuel Bortuzzo ha abbandonato la casa del Gf Vip per pensare alla sua salute e agli impegni fuori dal reality. Il ragazzo però è costantemente concentrato nel far sentire la sua ...