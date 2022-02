Lombardia | i disagi ambientali del Nord Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Da settimane la siccità devasta diversi territori del. I fiumi risultano praticamente prosciugati rispetto alla norma di stagione, il clima anomalo sta procurando svariati, specialmente al settore agricolo, e l’inconsueta assenza di piogge desta preoccupazione tra gli esperti. Insomma, non è decisamente un bel periodo per quest’area del Paese, nella quale affianco all’emergenza pandemica da Covid-19 potrebbe presto innescarsene una di tipo ambientale. Nelle ultime ore, inoltre, forti raffiche di vento hanno causato ingenti incomodi ad edifici, nonché incidenti sul lavoro e ai danni di pedoni o automobilisti, il che ha portato a interventi straordinari di manutenzione, evacuazione e soccorso soprattutto ine in Piemonte. Violente raffiche di vento provocano crolli e incidenti in ...