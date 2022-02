LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Arianna Fontana sogna il bis nei 500, occhio a Pietro Sighel nei 1000 (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22: Non sarà semplice per la campionessa valtellinese, dal momento che l’olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin sono apparse decisamente in buona forma. 12.18: Fontana è in buona forma e l’ha dimostrato nella prova a squadre che le ha permesso di entrare nella storia, diventando l’atleta dello Short track ai Giochi ad aver ottenuto più medaglie (9). 12.14: Nella prova riservata alle donne le azzurre qualificate ai quarti di finale saranno tre: Arianna Fontana, Martina Valcepina e Arianna Valcepina. 12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Short track alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22: Non sarà semplice per la campionessa valtellinese, dal momento che l’olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin sono apparse decisamente in buona forma. 12.18:è in buona forma e l’ha dimostrato nella prova a squadre che le ha permesso di entrare nella storia, diventando l’atleta delloai Giochi ad aver ottenuto più medaglie (9). 12.14: Nella prova riservata alle donne le azzurre qualificate ai quarti di finale saranno tre:, Martina Valcepina eValcepina. 12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata di gare delloalle ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Short track seconda giornata 7 febbraio Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Short #track #seconda… - zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Arianna Fontana sogna il bis nei 500 occhio a Pietro Sighel nei 1000 -… - innerchildyk : thinking l'8 notte ci sarebbero gli sp però mi sa recupero quello di yuzuru la mattina e faccio nottata il 10 per l… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico short program femminile team event: Pechino 2022 (DIRETTA) - #Pattinaggio #artistico… - infoitsport : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 5 febbraio in DIRETTA: argenti per Lollobrigida e short track! Italia in semifinale ne… -