Giugliano, dopo il restyling riapre domani l’Md Topo di Vico Pozzo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giugliano. Sarà stato inaugurato domani mattina il restyling della sede di MD Gruppo Topo di Giugliano in Vico Pozzo. Tante novità per la catena di supermercati presenti nell’area nord diventati punto di riferimento della spesa dei cittadini del territorio. Una modalità di spesa più veloce e dinamica, questa la novità del nuovo assetto dei punti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022). Sarà stato inauguratomattina ildella sede di MD Gruppodiin. Tante novità per la catena di supermercati presenti nell’area nord diventati punto di riferimento della spesa dei cittadini del territorio. Una modalità di spesa più veloce e dinamica, questa la novità del nuovo assetto dei punti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

heitz_markus : 2022 / #165 Italie ???? Giugliano in Campania (Naples) Patrizia Calvino - 13 ans, victime d'un malaise fatal. ???? - Ciroesp87727084 : @Mr_Mrk1 Dopo un anno al liceo andai al ipsia di Giugliano dove c'erano tutti ragazzi Li sui muri i 'piselli' si s… - TeleradioNews : Giugliano, lutto nella comunità. Tragico incidente in scooter per il giovane Andrea - Giugliano. L’ intera comuni… -