Forate ruote di un’ambulanza durante un intervento

Advertising

latuatipa : @piabarbuzzi la mia bici ha le ruote forate - Giorgio44404402 : @AnnalisaNocera1 ok... quindi scusami.. hai un problema.. un medico ti dice la cura... tu NON ACCETTI?????... ??hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Forate ruote

il Giornale

... si è accorto che leerano a terra. Di nuovo. E la mattina, quando l'avevamo utilizzata, era ... "Mi hanno detto che ogni giorno arrivano numerose auto, tutte con le gomme. E ciò vale non ...Ma i vandali hanno colpito anche in Valdonega , Quinzano e Avesa dove sono stateledi un centinaio di auto parcheggiate. 'I cittadini sono sempre più arrabbiati - ha dichiarato il ...Giorgio Muffatto, per 50 anni direttore tecnico di Speedline, firmò i successi di Niki Lauda e Sandro Munari: «Mio nonno faceva le ruote dei carri, costruii un go kart a 12 anni» ...Ruote in lega leggera a fori 16' 215/55, Alfa Romeo CODE, Chiusura centralizzata con telecomando, Climatizzatore automatico, Correttore assetto fari, Fendinebbia, Filtro antiparticolato - DPF, ...