Covid Toscana 7 febbraio, dove il virus corre ancora: i dati comune per comune (Di lunedì 7 febbraio 2022) Firenze, 7 febbraio 2022 - La curva dei contagi flette, accentuata, come ogni lunedì, dal fatto che il numero dei tamponi effettuati la domnica scende. Nelle ultime 24 ore, la provincia in cui il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Firenze, 72022 - La curva dei contagi flette, accentuata, come ogni lunedì, dal fatto che il numero dei tamponi effettuati la domnica scende. Nelle ultime 24 ore, la provincia in cui il ...

Advertising

irenechiari1966 : da com stampa cordiretti toscana: TURISMO: COVID, CON SPUTNIK VIA LIBERA A RITORNO 200 MILA TURISTI RUSSI IN TOSCAN… - SIENANEWS : Il covid non ferma il consumo di suolo: più cemento in provincia di Siena nonostante le restrizioni... - bizcommunityit : Covid oggi Toscana, 2.783 contagi: bollettino 7 febbraio - venti4ore : Coronavirus, 2.783 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 408 casi. I dati Comune per Comune – Livornopress – n… - PoliAntonella2 : @AlbertoLetizia2 Hai ragione ma ci sono delle distorsioni. Vaccinata 2 dosi avuto covid a Natale non riuscita prend… -