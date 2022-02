Comuni turistici, in Italia sono il 79% del totale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - In Italia i Comuni classificati come turistici, a vario titolo (per la loro vocazione culturale, storica, paesaggistica, marittima o montana) sono la stragrande maggioranza: 6.222 su 7.926, vale a dire il 79% del totale. Dall'elaborazione del Centro studi enti locali sulla base dei dati Istat (2019), realizzata per l'Adnkronos, emerge che la dislocazione sul territorio sia ''molto disomogenea''. sono 1.704 i Comuni che l'Istituto nazionale di statistica ha bollato come 'non turistici'. Si tratta di territori in cui non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti. La classificazione in questione, spiega il Csel, non ha carattere meramente informativo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Inclassificati come, a vario titolo (per la loro vocazione culturale, storica, paesaggistica, marittima o montana)la stragrande maggioranza: 6.222 su 7.926, vale a dire il 79% del. Dall'elaborazione del Centro studi enti locali sulla base dei dati Istat (2019), realizzata per l'Adnkronos, emerge che la dislocazione sul territorio sia ''molto disomogenea''.1.704 iche l'Istituto nazionale di statistica ha bollato come 'non'. Si tratta di territori in cui nonpresenti strutture ricettive e/o dove i flussirisultano assenti. La classificazione in questione, spiega il Csel, non ha carattere meramente informativo. ...

