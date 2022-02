Tempesta su Amici, La professoressa sbotta contro Maria “Quello che mi hanno fatto è terribile” E passa in Rai. Maria distrutta (Di domenica 6 febbraio 2022) Se la presenza di Raimondo Todaro ad Amici ha fatto tanto scalpore, non possiamo dimenticare che non è la prima volta che Maria De Filippi attinge dal mondo di Ballando con le Stelle. Per un periodo di tempo, nel cast dei professori c’è stata anche la meravigliosa Natalia Titova, che però oggi ha rilevato i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la scuola per giovani talenti. Insomma, si può dire che la Queen di Mediaset abbia la vista lunga. I due ballerini sono quelli che nel talent show di Milly Carlucci hanno avuto più successo in assoluto, sia come prestazioni che come appeal sul pubblico. Impossibile dimenticare l’eleganza innata di Natalia Titova. Ancora oggi rimpiangiamo i suoi Paso Doble, come muoveva lei le mani e come inclinava lei la schiena, nessuna mai. Così come non ... Leggi su cityroma (Di domenica 6 febbraio 2022) Se la presenza di Raimondo Todaro adhatanto scalpore, non possiamo dimenticare che non è la prima volta cheDe Filippi attinge dal mondo di Ballando con le Stelle. Per un periodo di tempo, nel cast dei professori c’è stata anche la meravigliosa Natalia Titova, che però oggi ha rilevato i motivi che l’spinta ad abbandonare la scuola per giovani talenti. Insomma, si può dire che la Queen di Mediaset abbia la vista lunga. I due ballerini sono quelli che nel talent show di Milly Carlucciavuto più successo in assoluto, sia come prestazioni che come appeal sul pubblico. Impossibile dimenticare l’eleganza innata di Natalia Titova. Ancora oggi rimpiangiamo i suoi Paso Doble, come muoveva lei le mani e come inclinava lei la schiena, nessuna mai. Così come non ...

