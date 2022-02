Sanremo, Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival. La classifica finale: seconda Elisa, terzo Morandi (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 con "Brividi". Al secondo posto Elisa, terzo Gianni Morandi. La seconda votazione ha incoronato il duo di... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 febbraio 2022)vincono la 72esima edizione deldi2022 con "Brividi". Al secondo postoGianni. Lavotazione ha incoronato il duo di...

Advertising

GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - mikasounds : ?????????? Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a #Blanco e @mahmood_music !! Sono felice che sia la vostra canzone… - SanremoRai : Funamboli sopra un filo che dondola quando amiamo tanto, ma ci sembra poco. Non è facile stare in equilibrio senza… - folkywlls : RT @amaricord: La seconda vittoria di Mahmood a Sanremo è la risposta a chi due anni fa gli dava tre mesi per poi scomparire dalle scene mu… - _honeyclouds8 : RT @llyfrausandrain: mahmood due sanremo due vittorie il suo talento -