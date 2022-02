Sanremo 2022, l’omaggio a Raffaella Carrà e l’emozione di Sergio Japino (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è conclusa la 72esima edizione del Festival di Sanremo, uno spettacolo di eccezionale bellezza e di emozioni intense. Una delle più incredibili l’abbiamo vissuta proprio nel corso della serata finale, quando Amadeus ha annunciato un omaggio alla grande Raffaella Carrà. Tra il pubblico, Sergio Japino non ha potuto trattenere la commozione. Sanremo 2022, l’omaggio alla Carrà “È stata semplicemente la più grande di tutte” – ha affermato Amadeus, ricordando una delle donne più amate di tutti i tempi – “Aveva una personalità pazzesca, affascinante, brillante, intelligente, comunicativa, bella, una grande artista che sapeva come arrivare al cuore della gente. Era una cantante straordinaria e ha venduto qualcosa come 60 milioni di dischi ... Leggi su dilei (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è conclusa la 72esima edizione del Festival di, uno spettacolo di eccezionale bellezza e di emozioni intense. Una delle più incredibili l’abbiamo vissuta proprio nel corso della serata finale, quando Amadeus ha annunciato un omaggio alla grande. Tra il pubblico,non ha potuto trattenere la commozione.alla“È stata semplicemente la più grande di tutte” – ha affermato Amadeus, ricordando una delle donne più amate di tutti i tempi – “Aveva una personalità pazzesca, affascinante, brillante, intelligente, comunicativa, bella, una grande artista che sapeva come arrivare al cuore della gente. Era una cantante straordinaria e ha venduto qualcosa come 60 milioni di dischi ...

