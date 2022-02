Sanremo 2022 | come è andata la quinta serata

Leggi su dilei

(Di domenica 6 febbraio 2022) Si conclude così la 72esima edizione del Festival di, con unaricca di buona musica, di grandi ospiti e di momenti che rimarranno per sempre indimenticabili. Co-conduttrice di Amadeus, una splendida Sabrina Ferilli: il suo grande charme sul palco dell’Ariston è ciò di cui avevamo bisogno per una finale con il botto. E il superospite Marco Mengoni ci ha regalato un’emozione grandissima. Scopri cosa ti sei perso dell’ultimaLe canzoni di ieri sera Per lafinale del Festival di, gli artisti in gara si sono nuovamente esibiti al gran completo, portando sul palco tutta la loro energia e, naturalmente, talento da vendere. I favoriti di questa edizione, Mahmood e Blanco, hanno poi effettivamente conquistato una meritatissima vittoria con la loro ...