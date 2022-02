Papa Francesco da Fabio Fazio | “Cambiamento climatico significa uccidere la Terra” L’intervista a Che tempo che fa

(Di domenica 6 febbraio 2022)ha concesso una lunga e profonda intervista a Cheche fa, condotto da. Il pontefice ha affrontato alcuni temi nodali dell’epoca che stiamo vivendo, esponendo un lungo manifesto riguardante il progresso dell’umanità, l’evoluzione della Chiesa e l’approccio al futuro.ha anche toccato il problema della crisi ambientale, protagonista precedentemente anche della sua enciclica Laudato Sì, del 2015. Il disastro ambientale, con la morte di biodiversità, inquinamento, deforestazione, è un crimine che va contro la Creazione, dichiara. Prendersi cura dellaè quella che ilindica come la via giusta da seguire.a Che ...

Advertising

chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - Franky3362 : RT @chetempochefa: 'Un migrante sempre va accolto, va accompagnato, va promosso, e va integrato. Accolto perché c’è la difficoltà e poi acc… - UcidSezLecco : RT @vaticannews_it: “La guerra è un controsenso”. #PapaFrancesco si collega da Santa Marta con @chetempochefa su @RaiTre e dialoga su guerr… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Ma l'intervista ha creato clamore già prima di andare in onda, proprio per la forma inconsueta che ha assunto la decisione del. Resta il fatto chenon rinuncia a cogliere qualunque ...In collegamento (in differita) con Che tempo che fa dalla residenza di Casa Santa Marta ,ribadisce innanzitutto il proprio messaggio di pace . Nella lunga intervista il pontefice ...Hanno toccato il male e hanno scelto di rimanere lì con i malati.” Sua Santità Papa Francesco Il Santo Padre nel suo intervento nella trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” elogia il lavoro ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2022 – Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta a “Che Tempo che Fa” su Rai3, è stato intervistato da Fabio Fazio in studio a Milano. https://www.raip ...