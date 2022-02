Manila Nazzaro augura la morte a Nicola? Lui le risponde per le rime (Di domenica 6 febbraio 2022) Manila Nazzaro è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Il suo comportamento con gli inquilini della casa è sempre stato finora molto ambiguo perché pronta a schierarsi apertamente, per poi fare dietro front con grande rapidità. Uno dei rapporti più stabili che ha avuto è quello con Miriana Trevisan, nonostante per gran parte del percorso lei abbia difeso Katia Ricciarelli e Soleil Sorge anche quando la offendevano, ora le due hanno il loro rapporto idilliaco pieno di confidenze e momenti di tenerezza. Ed è proprio in uno di questi che l’ex Miss Italia si lascia andare a delle frasi molto forti contro Nicola Pisu. La donna dichiara: “Quella roba lì che ti disse in confessionale quando ti ha nominato ‘Speriamo che trovi uomini che…’, lì hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì ti ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 6 febbraio 2022)è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Il suo comportamento con gli inquilini della casa è sempre stato finora molto ambiguo perché pronta a schierarsi apertamente, per poi fare dietro front con grande rapidità. Uno dei rapporti più stabili che ha avuto è quello con Miriana Trevisan, nonostante per gran parte del percorso lei abbia difeso Katia Ricciarelli e Soleil Sorge anche quando la offendevano, ora le due hanno il loro rapporto idilliaco pieno di confidenze e momenti di tenerezza. Ed è proprio in uno di questi che l’ex Miss Italia si lascia andare a delle frasi molto forti controPisu. La donna dichiara: “Quella roba lì che ti disse in confessionale quando ti ha nominato ‘Speriamo che trovi uomini che…’, lì hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì ti ...

Advertising

imnichi_ : RT @fra2301: Siccome Soleil è stata metaforicamente crocifissa per aver detto scimmie e scarafaggio ora io pretendo ci sia un rimprovero a… - Marti__80 : RT @sonorancorosa: NICOLA PISU MIRIGLIANI ENDED MANILA NAZZARO questa fottuta dinamica?? #gfvip - Ilbimbodisole1 : RT @sonorancorosa: NICOLA PISU MIRIGLIANI ENDED MANILA NAZZARO questa fottuta dinamica?? #gfvip - tuttopuntotv : Manila Nazzaro augura la morte a Nicola? Lui le risponde per le rime #GFVip6 #GFVip #mirinat #jessvip #miriagio… - PortogheseMario : RT @fra2301: Siccome Soleil è stata metaforicamente crocifissa per aver detto scimmie e scarafaggio ora io pretendo ci sia un rimprovero a… -