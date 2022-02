I trucchi dei no vax, scali all?estero e ?vedette?: così si viaggia senza Green pass (Di domenica 6 febbraio 2022) Prima c?è un post su Bill Gates e i vaccini, subito dopo c?è chi si offre, come autista a pagamento dei No vax senza Green pass che si devono spostare dentro Roma. Sopra... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 febbraio 2022) Prima c?è un post su Bill Gates e i vaccini, subito dopo c?è chi si offre, come autista a pagamento dei No vaxche si devono spostare dentro Roma. Sopra...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: I trucchi dei no vax, scali all’estero e “vedette”: così si viaggia senza Green pass - LVeramente : Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni - zazoomblog : I trucchi dei no vax scali all?estero e ?vedette?: così si viaggia senza Green pass - #trucchi #scali #all?estero - chanceLavega : @ilmessaggeroit I trucchi dei media, divisioni costanti e pettegolezzi banali - mlpedo : RT @FabioFranchi1: I furbetti del lettino. @M_Fedriga e Ricciardi, felicemente tridosati e pure 'contagiati', sbraitavano contro i disubbi… -