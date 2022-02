Diffidati Venezia-Napoli, azzurri a rischio squalifica in vista dell’Inter (Di domenica 6 febbraio 2022) Ben tre i Diffidati partenopei prima di Venezia-Napoli: ecco di seguito la lista di chi è a rischio squalifica in vista della partita decisiva per la lotta scudetto contro l’Inter. Al Penzo in tre rischiano un turno di stop qualora venissero ammoniti: si tratta del difensore Rrahmani e dei centrocampisti Demme e Zambo Anguissa (quest’ultimo, però, non ci sarà perché impegnato in Coppa d’Africa). Massima attenzione dunque per gli altri due, Spalletti li catechizzerà a dovere. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Ben tre ipartenopei prima di: ecco di seguito la lista di chi è aindella partita decisiva per la lotta scudetto contro l’Inter. Al Penzo in tre rischiano un turno di stop qualora venissero ammoniti: si tratta del difensore Rrahmani e dei centrocampisti Demme e Zambo Anguissa (quest’ultimo, però, non ci sarà perché impegnato in Coppa d’Africa). Massima attenzione dunque per gli altri due, Spalletti li catechizzerà a dovere. SportFace.

