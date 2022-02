Covid,i nuovi contagiati scendono a 77.029 e i decessi a 229 (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono 77.029 i nuovi contagiati da Covid in Italia, a fronte dei 93.157 di ieri.. Mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 229, a fronte dei 433 del giorno precedente. Lo attesta la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono 77.029 idain Italia, a fronte dei 93.157 di ieri.. Mentre nelle ultime 24 ore isono stati 229, a fronte dei 433 del giorno precedente. Lo attesta la ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 77.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - petergomezblog : Covid, nuovi casi in calo del 29% nell’ultima settimana. In discesa anche ricoverati e terapie intensive. Non dimin… - RegioneER : ??#Coronavirus, oggi in @RegionER ?? 7.447 nuovi casi ?? -22.164 casi attivi ?? +3% ricoveri nei reparti Covid ?? -2,1%… - ilmetropolitan : ???? #Covid. In ultime 24 ore 77.029 nuovi #contagi, tasso #positività 11,2%, 229 decessi - occhio_notizie : Covid a San Martino Valle Caudina, riscontrati 4 nuovi positivi -