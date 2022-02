Come il Regno Unito prova a bloccare l’immigrazione massiva (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb – Nel mese di gennaio, considerati i crescenti sbarchi di migranti nel Regno Unito, il premier britannico Boris Johnson ha deciso di schierare la Royal Navy. Il deputato Natalie Elphicke confida che la nuova politica del premier inglese contro le migrazioni possa accontentare gli elettori del partito conservatore. Il governo di Londra ritiene che lo schieramento della marina militare nel Canale della Manica possa tener lontani i gommoni e ostacoli il traffico di esseri umani. Al contrario alcuni ex ministri hanno asserito che le iniziative contro l’immigrazione massiva di Johnson non riusciranno a “salvargli la pelle”. Il Regno Unito contro l’immigrazione massiva. Critiche francesi Il presidente francese Emmanuel Macron, ai microfoni della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb – Nel mese di gennaio, considerati i crescenti sbarchi di migranti nel, il premier britannico Boris Johnson ha deciso di schierare la Royal Navy. Il deputato Natalie Elphicke confida che la nuova politica del premier inglese contro le migrazioni possa accontentare gli elettori del partito conservatore. Il governo di Londra ritiene che lo schieramento della marina militare nel Canale della Manica possa tener lontani i gommoni e ostacoli il traffico di esseri umani. Al contrario alcuni ex ministri hanno asserito che le iniziative controdi Johnson non riusciranno a “salvargli la pelle”. Ilcontro. Critiche francesi Il presidente francese Emmanuel Macron, ai microfoni della ...

