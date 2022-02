Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana donne 2022, Marta Bastianelli vince in volata su Ilaria Sanguinetti, declassata Barbara Guareschi (Di domenica 6 febbraio 2022) Un altro trionfo in carriera per Marta Bastianelli. La trentaquattrenne di Velletri si è imposta in volata nell‘edizione 2022 della Volta a la Comunitat Valenciana, gara partita da Paterna ed arrivata a Valencia dopo 92 chilometri, bissando così il successo del 2020 e firmando il primo storico successo della UAE ADQ, formazione nata sulle ceneri della Alè BTC. Una gara che ha vissuto tutta in funzione del rettilineo finale, con la Bastianelli che ha atteso pazientemente il suo momento grazie al lavoro delle sue compagne di squadra, Maaike Boogard, Laura Tomasi ed Anna Trevisi, che le hanno concesso di preservare le energie. Sul rettilineo finale l’azzurra si è imposta sulla connazionale Ilaria Sanguineti (Valcar – Travel & ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Un altro trionfo in carriera per. La trentaquattrenne di Velletri si è imposta innell‘edizionedellaa la, gara partita da Paterna ed arrivata a Valencia dopo 92 chilometri, bissando così il successo del 2020 e firmando il primo storico successo della UAE ADQ, formazione nata sulle ceneri della Alè BTC. Una gara che ha vissuto tutta in funzione del rettilineo finale, con lache ha atteso pazientemente il suo momento grazie al lavoro delle sue compagne di squadra, Maaike Boogard, Laura Tomasi ed Anna Trevisi, che le hanno concesso di preservare le energie. Sul rettilineo finale l’azzurra si è imposta sulla connazionaleSanguineti (Valcar – Travel & ...

