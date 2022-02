Calciomercato Milan, un altro club di A su Botman! (Di domenica 6 febbraio 2022) La trattativa per il centrale difensivo Milanista in estate potrebbe diventare un vero e proprio intreccio tra due società. Da una parte, com’è noto, il Milan, il quale sembrerebbe avere una sorta di prelazione sul giocatore. Lille Sven BotmanDall’altra, come riportato dalla stampa olandese, la Juventus, la quale avrebbe individuato nel profilo del centrale del Lille il sostituto di De Ligt nel caso il suo connazionale dovesse lasciare Torino. Va comunque registrato l’interesse di Newcastle, Siviglia e Barcellona. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) La trattativa per il centrale difensivoista in estate potrebbe diventare un vero e proprio intreccio tra due società. Da una parte, com’è noto, il, il quale sembrerebbe avere una sorta di prelazione sul giocatore. Lille Sven BotmanDall’altra, come riportato dalla stampa olandese, la Juventus, la quale avrebbe individuato nel profilo del centrale del Lille il sostituto di De Ligt nel caso il suo connazionale dovesse lasciare Torino. Va comunque registrato l’interesse di Newcastle, Siviglia e Barcellona. VINCENZO BONIELLO

