Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 13:30 (Di sabato 5 febbraio 2022) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 13.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE SU VIA CASSIA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO, OGGI, ALLE ORE 15.00, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO Roma GENOA LA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO SARA’ INTERESSATA DA DIVIETI SI TRANSITO E SOSTA CON RELATIVE DEVIAZIONI BUS DI ZONA. INFINE CI SPOSTIAMO A LATINA, DOVE DOMANI 6 FEBBRAIO, AL VIA LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MARATONA MAGA CIRCE”, LA COMPETIZIONE COMPRENDERÀ UN ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)DEL 5 FEBBRAIOORE 13.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE SU VIA CASSIA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO, OGGI, ALLE ORE 15.00, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIOGENOA LA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO SARA’ INTERESSATA DA DIVIETI SI TRANSITO E SOSTA CON RELATIVE DEVIAZIONI BUS DI ZONA. INFINE CI SPOSTIAMO A LATINA, DOVE DOMANI 6 FEBBRAIO, AL VIA LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MARATONA MAGA CIRCE”, LA COMPETIZIONE COMPRENDERÀ UN ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Francavilla Fontana: lavori in via Roma, modifiche alla viabilità Comunicazione ... In vista dell'avvio del cantiere su Via Roma, che partirà lunedì 7 febbraio, l'Amministrazione Comunale ha predisposto alcune modifiche alla viabilità - condivise con il Comando della Polizia Locale,...

Campobasso, conclusi lavori rimozione gru in via Roma e nuove rotatorie ... i lavori di rimozione della gru a torre che era presente nel cantiere in via Roma 25, permettendo ... per portare a termine le operazioni di smontaggio e trasporto della gru, il sistema di viabilità ...

